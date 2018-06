Ung mand kørte bevidst sin varebil ind i motioncyklister

Mandag 11. juni 2018 kl. 23:12En fredelig cykeltur i landområdet udenfor midtjyske Herning i aften udviklede sig til et dramatisk sceneri. Idet en gruppe motioncyklister øjensynligt blev bevidst påkørt af en 22-årig mand i en overhalende varebil. Han var åbenbart irriteret, idet han forinden brugte hornet flittigt, inden han overhalede - og midt i overhalingen svingede ind i cyklisterne.En del af motioncyklisterne styrtede, men der var ingen hjælp at hente hos den unge bilist, der blot kørte videre. Han blev senere fundet af politiet og anholdt. Flere af cyklisterne måtte en tur på sygehus.Den unge mand mistænkes for at have været både alkohol- og narkopåvirket.