Redningskib med 629 flygtninge modtages i spansk middelhavby

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 11. juni 2018 kl. 21:36Efter flere dages strid mellem Italien og Malta omkring et redningskib med 629 flygtninge ombord, har Spanien åbnet sine døre. Skibet kan anløbe den 3. største spanske by, million-staden Valencia ud til Middelhavet. Den nye spanske premierminister (PM) Pedro Sánchez har i dag udtrykt sig klart til flygtningenes fordel."Det er vores pligt at undgå en humanitær katastrofe, at give disse mennesker en sikker havn og leve op til vores menneskeretlige forpligtelser", lyder det fra den 46-årige nye PM.Italien og Malta kan skamme sig. Begge lande har afvist redningskibet med de mange flygtninge ombord.