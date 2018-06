736 millioner kr. ekstra i bugnende lommer hos landets læger udsigtløst

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 11. juni 2018 kl. 20:15Regeringen har i dag lanceret et udspil med titlen "En læge tæt på dig" - der med 736 millioner kr. ekstra til de i forvejen bugnende lommer hos landets læger bl.a. skal løse problemet med mangel på praktiserende læger. Men det er et nyt bureaukratisk udspil, der er udsigtløst i forhold til den opgave, man ser foran sig. Flere penge skaber ikke flere lokale læger. Heller ikke selvom de pøses i større lægehuse med såkaldt stærkt fagligt netværk. Det er holdningskifte, mindre bureaukrati og mindre styring og kontrol, der er brug for generelt i Danmark - også på læge-området. Man skal have lyst til gerningen, det skal opleves som et inspirerende og udfordrende kald, og så gør det heller ikke noget, at der er penge i det. Hvilket der allerede er.119 millioner kr. skal i regeringens plan fordeles til driften af lægehuse, resten af de 736 millioner kr. til modernisering og etablering af lægehuse. Det er som alle andre tilskud imidlertid blot en lukrativ kasse at kunne stikke fingrene i, og ellers en sovepude.Regeringens udspil kan læses i detaljer på såvel www.regeringen.dk som www.sum.dk (sundhed og ældreministeriets website).