Intet nyt med posten... 2.500 danske postansatte fyres

Mandag 11. juni 2018 kl. 18:27Selvom det er en gevaldig mundfuld og for mange trist, så er der intet nyt med posten i eftermiddag, hvor det dansk/svenske postvæsen har meddelt, at man nu tager initiativ til at fyre 2.500 danske postansatte. Som led i det, man kalder en spareplan til flere milliarder kr. i det forlængst fallerede foretagende.I forvejen er 1.500 danske postansatte forlængst givet en fyreseddel. Dermed rammer man de "magiske" 4.000 fyringer, som skal udløse "miraklet". Hvad det så end er. Det klassiske postvæsen har jo ikke mere nogen funktion i en moderne, digital verden.