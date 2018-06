Bedemand frastjålet værdier fra sin rustvogn under bisættelse

Mandag 11. juni 2018 kl. 14:19En almindelig fredelig bisættelse i weekenden ved en kirke i Viby J (Århus) fik et ærgerligt forløb for en bedemand, der skulle bringe kisten med den døde videre fra kirken. Under kirkehandlingen brød en tyv nemlig ind i rustvognen og stjal bedemandens mappe med papirer og en iPad.Herudover skulle glasskår fra en knust bilrude hurtigt fjernes, så bedemanden kunne udføre sit job. Om tyveknægten bliver fundet, kan kun tiden vise.