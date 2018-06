Effektiv fusk eller? - stemmer fra valg er gået op i røg

Søndag 10. juni 2018 kl. 20:43Det er uundgåeligt, at nogen straks ser en brand i et papirdepot i den irakiske hovedstad Bagdad som effektiv fusk. Depotet indeholder nemlig stemmer fra sidste måneds parlamentvalg til omtælling. Hvor mange stemmesedler, der er gået op i røg, vides endnu ikke - men indgå i en omtælling kan de i alle tilfælde ikke.Der er dekreteret omtælling af 10 millioner stemmer efter valget. Forvirringen er total. Nogle hævder at "kun" 25% af stemmesedlerne i depotet er omfattet af branden, mens andre siger, at alle er forsvundet op i røg. Der er ingen konkrete oplysninger om brandårsagen.