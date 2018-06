Kim Larsen på scenen igen - kommer også til Næstved

Søndag 10. juni 2018 kl. 14:07En blandt det danske folks mest respekterede kunstnere er klar til at gå på scenen igen, efter et ordentlig "gok" for ½ års tid siden. Sangeren og musikeren Kim Larsen går på scenen i fynske Nyborg 28. juni, i Helsingør dagen efter og i Næstved 30. juni. Efter en tur i kanvassen med prostata-kræft.Sommerkoncerterne fortsætter til 25. august, hvor Kim Larsen slutter af i nordvest sjællandske Holbæk. Programmet for sommerens rejse rundt i Danmark, Sverige og Norge kan studeres på www.kimlarsen.dk - 25. oktober fylder hovedpersonen 73 år.