Mand druknet under badetur

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 9. juni 2018 kl. 23:01En 57-årig polsk mand druknede i eftermiddag under en badetur i Nyborg fjord (Storebælt) på det østlige Fyn. Han var på stranden sammen med nogle kammerater. Da disse begyndte at fiske, tog manden sig i stedet en svømmetur. Under den forsvandt han, men blev fundet livløs af en lystsejler.Sejleren fik den polske mand bjærget i land, hvor livreddende førstehjælp blev iværksat. Efterfølgende blev manden - stadig livløs bragt på sygehus, hvor lægerne imidlertid måtte opgive at redde hans liv.