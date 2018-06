Nyt skyderi i boligområde i det nordvest københavnske

Lørdag 9. juni 2018 kl. 21:54Denne sommerlune lørdag aften er ingen undtagelse, hvad skyderier angår. De sidste par timer har politiet efterforsket nyt skyderi i et boligområde i nordvest københavnske Husum. Altså i samme del af hovedstadområdet, hvor der var skyderier på et torv ved højlys dag for blot 1½ uge siden.Som i tidligere tilfælde er man indtil videre ikke klogere omkring årsagen til skyderiet, hvem der har affyret et våben, og om nogen er ramt.