Bilist bankede ind i vejtræ ved Faxe - hans tilstand er ukendt

Lørdag 9. juni 2018 kl. 18:45Der foreligger endnu ingen detaljer om en formentlig alvorlig ulykke på vejen mellem sydsjællandske Faxe og Rønnede i naturområdet lige udenfor Faxe by. Hvor en bilist (en ung mand) sidst på eftermiddagen mistede herredømmet over sin bil og bankede ind i et vejtræ. Han blev fastklemt.En helikopter blev tilkaldt for at bringe den kvæstede unge mand til sygehuset. Der er efterfølgende ingen oplysninger om hans tilstand.