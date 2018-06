Større, meget større, størst - men det er tvivlsomt godt eller...

Lørdag 9. juni 2018 kl. 17:42Det er set mange gange, og det er aktuelt som aldrig før - at virksomheder med ukontrolleret vokseværk pludselig slår en kolbøtte. Omsætning og indtjening er 2 vidt forskellige størrelser, og når det sidste ikke følger med, går det galt. Der sås nu tvivl om, hvorvidt det er godt eller det modsatte, at kaffekæden "Starbucks" har vokset sig stor. Ja, enorm.Kæden har nu flere butikker på moderkontinentet USA end McDonald's. Næsten 14.300 gange står der Starbucks på en facade. På verdenplan er der dog et stykke vej endnu, idet McDonald's med 37.200 restauranter er over 10.000 butikker større end Starbucks.Starbucks blev stiftet i 1971, mens McDonald's blev grundlagt i 1940.