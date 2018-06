Utroligt! - mand faldt overbord, men reddede sig selv

Lørdag 9. juni 2018 kl. 14:31En ikke nærmere identificeret mand faldt i nat overbord fra sin båd under sejlads på vestjyske Ringkøbing fjord. Det helt utrolige skete, at manden fik hægtet sig fast til båden, der fortsatte med at sejle rundt - og derved reddede han sit liv. Båden sejlede nemlig på grund, hvorefter manden kunne slå alarm.Han blev efterfølgende fundet og slemt forkommen reddet op fra havvandet og fløjet til tjek på universitetsygehuset i Århus.