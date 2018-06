Landbruget tørster, mens solen skinner fra en skyfri himmel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 8. juni 2018 kl. 20:51Den fantastiske sommer med solskin fra en skyfri himmel nu i ugevis, begynder at ramme dansk landbrug. Der tørster. Afgrøderne mangler vand akkurat som i årene 2006, 2008 og 2013. Magasinerne i jorden er brugt op bl.a. på øerne Samsø, Anholt og Bornholm, samt dele af Djursland, Vestsjælland og Sydjylland.Tidlig vandmangel til afgrøderne som i år er et særligt problem, fordi rødderne ikke er udviklet endnu. Falder der lidt regn i den kommende uges tid, er det ligeledes langt fra tilstrækkeligt for afgrøderne.