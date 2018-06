International TV-kok fundet død på hotel - nyt selvmord

Fredag 8. juni 2018 kl. 14:19Den amerikanske TV-kok Anthony Bourdain er fundet død på et hotelværelse i den franske Europa-Parlament by Strasbourg. Hvor han havde begået selvmord. Han blev 61 år. Han var international kendt som TV-kok og en strålende fortæller. Mange steder er man uforstående og i chok over hans død.Anthony Michael Bourdain blev født i New York i en kulturelt velorienteret familie (især musik og litteratur). Han blev uddannet indenfor kokke-kunsten og gourmet-videnskab, som han engagerende kunne fortælle og skrive om.