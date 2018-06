Ung mand fundet død i havn

Fredag 8. juni 2018 kl. 13:40En 20-30 årig afrikansk eller arabisk mand er fundet død i nordsjællandske Vedbæk havn. Manden har indtil videre ikke kunnet identificeres, ligesom man ikke kender årsagen til, at han er endt i havet. Politiet forsøger derfor nu at finde frem til nogen, der muligvis kender til den døde.Manden blev observeret i havnen tidligt onsdag morgen. Nogen må jo kende ham og muligvis også undre sig over, hvor han er blevet af.