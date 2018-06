Ægtepar måtte springe ud fra 1. sal ved brand i morgenstunden

Fredag 8. juni 2018 kl. 08:19Et ikke nærmere identificeret ægtepar måtte i den tidlige morgenstund springe ud fra deres 1. sal lejlighed under en brand ved kanalerne på Christianshavn i København. De blev begge kvæstet og bragt til Rigshospitalet, men reddede livet. Deres lejlighed udbrændte. 16 andre beboere i ejendommen blev evakueret under den voldsomme brand.Ilden havde intensivt fat i lejligheden, hvorfor brandvæsenet satte massivt ind på begge sider af boligejendommen for at stoppe flammernes hærgen. Brandårsagen er endnu ukendt.