Stormagasin varsler tusindvis af fyringer og butiklukninger

Torsdag 7. juni 2018 kl. 23:36Den digitale nutid - og ikke mindst fremtid - levner ikke mange chancer for traditionelle butikker og øvrige virksomheder. Den skrift på væggen har den engelske stormagasin kæde House of Fraser set og agerer nu på grundlag af. For ikke at gå fallit. Fyring af tusindvis af ansatte og lukning 31 af 59 butikker (altså halvdelen) står for døren.House of Frasers historie skriver sig tilbage til 1849 med start i skotske Glasgow. Skal historien vare ved, er de drastiske skridt nødvendige. Selv flagskibet - butikken i Oxford Street i London - falder for øksen, der skærer dybt i hele virksomheden. Op mod 6.000 ventes at miste deres arbejde i regi af House of Fraser.