Bilist påkørte bil, trailer og hus - omfattende ødelæggelser

Torsdag 7. juni 2018 kl. 15:18En ung tysk turist gav ikke ligefrem opvisning i perfekt bilkørsel i morgenstunden, efter at han havde hentet morgenbrød hos bageren i den nordvestjyske ferieby Løkken. I et T-kryds fortsatte han ligeud, påkørte en bil, derefter en trailer og kolliderede tilsidst med et hus. Ejerne af det hele blev vækket...Der var omfattende ødelæggelser. Bilen blev skubbet ind i garagen og nedlagde en trævæg. Traileren blev skubbet ind i et hegn, som blev ødelagt. Endelig medførte kollisionen med huset voldsomme skader på muren, og at en reol indenfor blev skubbet ind i rummet.Årsagen til den usædvanlige kørsel var, at bilisten fik et nyseanfald. Den bedste del af hændelsen var, at ingen personer kom noget til.