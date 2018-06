Unge mænd og 81-årig kvinde i opgør på grund af parkering

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 7. juni 2018 kl. 11:422 unge mænd, hvoraf en 24-årig var fører af en bil, røg i aftes i et opsigtvækkkende opgør med en 81-årig kvinde undenfor et supermarked med postbutik i nordsjællandske Holte. Årsagen var de unge mænds parkering (ved standsning forbudt), som fik den gamle dame til at reagere.De skulle "bare hente en pakke". Da intet andet i forbindelse med kvindens protester over parkeringen havde nogen virkning, gav hun sig til at ridse bilen. Den unge mand tilkaldte politiet, som sigtede damen for hærværk. Sådan kan tingene dreje 180 grader, selvom begge parter foretager sig noget dumt.