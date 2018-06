Mand indebrændt i lejlighed

Onsdag 6. juni 2018 kl. 22:54En 52-årig mand indebrændte i eftermiddag i sin lejlighed i Århus-bydelen Højbjerg. Selvom både brandvæsen og redning var hurtigt fremme og fik branden under kontrol, og manden reddet ud af lejligheden i etage-ejendommen, havde han taget så meget skade, at hans liv ikke kunne reddes.Der foreligger endnu ingen afklaring af brandårsagen, men ilden menes at være opstået i mandens lejlighed på 2. sal.