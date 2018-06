Fældet skov i brand truede stort sommerhus område

Onsdag 6. juni 2018 kl. 13:40Træer i et fældet skovområde ved Nørre Bjert (østjyske Kolding) har siden i formiddag stået i flammer. Branden i det tørre træ og skovbunden truede et stort sommerhus område, men ilden er bragt under kontrol og faren formentlig overstået. Brandårsagen er ukendt.Det kan tage lang tid at slukke det brændende træ og skovbunden. Brandvæsen fra 4 stationer er indsat i aktionen.