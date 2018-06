Kæmpe brand på sygehuset i Holbæk lagde bygninger i ruin

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 6. juni 2018 kl. 08:29Hele natten har tæt ved 100 brandfolk og andre kæmpet med brandslukning på sygehuset i nordvest sjællandske Holbæk. Hvor en kæmpe brand udviklede sig henover natten og har lagt 4 bygninger i ruiner. Der er enorme materielle skader, men ingen mennesker er kommet fysisk tilskade.Ilden opstod i sygehusets vaskeri umiddelbart før midnat og tog derefter hurtigt til. Det forudses, at ilden først kan være helt slukket i løbet af i dag, muligvis længere.Konsekvenserne for sygehusets drift er i morgenstunden endnu ikke til at overskue.