Designer fundet død i lejlighed - havde begået selvmord

Tirsdag 5. juni 2018 kl. 23:58Politiet er ret sikker i sin sag, når det i aften meddeler, at den amerikanske designer Kate Spade havde begået selvmord. Hun blev fundet død i sin lejlighed i New York. Hun blev 55 år. En succesfuld kvindes liv er brat slut, og der er chok i både design- og forretningverdenen.Kate Spade (navngivet Katherine Noel Brosnahan) blev født i Kansas City i Missouri juleaften 1962. Hun var et talent og en mangesidet kvinde, der også uddannede sig som journalist. Hendes sidste kendte design-brand var Frances Valentine.