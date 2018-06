Naturbrand ude af kontrol - 25 personer foreløbigt evakueret

Tirsdag 5. juni 2018 kl. 18:31En større naturbrand i det historiske Vestmänland i Midtsverige vest for hovedstaden Stockholm er ude af kontrol. Det sidste døgn har 150 brandfolk og massevis af materiel været indsat mod flammerne, som man imidlertid har svært ved at få styr på. I dag gør vejrforholdene det endnu vanskeligere.Indtil videre er der materielle skader, og kun 25 personer er foreløbigt evakueret, men flere kan hurtigt komme til. Der bor over 300.000 i Vestmänland området, som også var ramt af naturbrand for 3-4 år siden.