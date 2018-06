IS slår hårdt imod syrisk militær og dræber 45 soldater

Tirsdag 5. juni 2018 kl. 14:32Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) slår nu igen hårdt imod det syriske militær. Flere landsbyer i Eufrat dalen, der forløber gennem landet, er generobret af IS, og mindst 45 syriske soldater dræbt. Intet tyder altså på, at borgerkrig tragedien i det arabiske land stopper. Den har nu stået på i over 6 år.Der var 22 millioner indbyggere i Syrien, da mareridtet begyndte i starten af 2012. Hvor mange der er tilbage har vel ingen styr på. Millioner er flygtet og/eller slået ihjel.