Gospel-legende død

Tirsdag 5. juni 2018 kl. 11:54Grundlægger af gruppen The Blind Boys of Alabama, den amerikanske gospel-legende Clarence Fountain er død 88 år efter kort tid sygdom. Indtil i fjor brugte han sin unikke stemme til gospel-sangen og udgav albummet "Almost Home". Derimod havde han indstillet sin rundrejse med gospel-gruppen 10 år tidligere på grund af bl.a. diabetes problemer.Clarence Fountain var født i Alabama. Han døde efter få dage på sygehus i Baton Rouge, Louisiana.