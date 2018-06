Det tager 16-17 timer at hilse på alle dyrskue-dyr i Roskilde

Tirsdag 5. juni 2018 kl. 11:18Danmarks største dyrskue byder velkommen den kommende weekend, og det bliver igen en kæmpe oplevelse for titusindvis af liebhavere til dansk landbrug og dets unikke produkter. Der udstilles over 1.800 dyr på Roskilde Dyrskue, og det vil tage en besøgende 16-17 timer at hilse på dem alle. Så det gør næppe nogen.Der er mange inspirerende oplevelser omkring det store dyrskue. Eksempelvis også malkningen af de mange køer. Hvilket sker 2 gange dagligt og fører til omkring 20.000 liter mælk, der køres til mejeri og efterfølgende ender på bordene i danske hjem.Oplysninger om dyrskuet findes på www.roskildedyrskue.dk - hvor også de 3 dages varierede program kan læses. Eksempelvis ringridning med minilæsser... Jo, det er også nye tider!