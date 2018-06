Renseanlæg lukkede spildevand urenset i hav - badning frarådes

Mandag 4. juni 2018 kl. 18:27De næste døgn er det en dårlig ide at tage sig en dukkert i havet ud for Greve Strand i Køge Bugt området. Et lokalt renseanlæg har i dag nemlig ledt urenset spildevand i havet. Badning i området frarådes derfor nogle dage, hvor man vil tage prøver af vandet og oplyse yderligere om situationen.Det berørte renseanlæg er beliggende i Mosede midtvejs mellem Greve Strand og Karlslunde Strand.