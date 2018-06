Mareridt! - kæmper for at befri mand levende begravet

Mandag 4. juni 2018 kl. 13:34Redningfolk har hele middagstunden kæmpet intens for at befri en mand, der blev begravet levende i sand, da en udgravning styrtede sammen på torvet i byerne Uggeløse/Lynge øst for Frederikssund. Et sandt mareridt for manden, som øjensynligt er i live, og for redning mandskabet.Der ventes hele tiden på nye meldinger fra ulykkestedet, hvor alle håber, det lykkes at befri manden i live.