Vulkan i uventet og voldsomt udbrud har slået mange ihjel

Mandag 4. juni 2018 kl. 08:53Et voldsomt og uventet vulkanudbrud har lammet det mellemamerikanske land Guatemala. Mange er slået ihjel, fanget og indebrændt i deres huse af lavastrømmen, mens endnu flere er alvorligt kvæstet. Et stort antal personer savnes, mens over 3.000 er akut evakueret fra de hårdest ramte og/eller truede områder.En landsby for foden af vulkanen Fuego omkring 40 km fra det 16 millioner indbyggere store lands hovedstad er udraderet, begravet i lava. Lufthavnen i hovedstaden er lukket.