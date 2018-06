3 alvorligt kvæstet i lille flys styrt under landing på ø

Søndag 3. juni 2018 kl. 21:583 af 4 ombord i et lille 2 motorers privatfly, der sidst på eftermiddagen styrtede under landing på Kattegat-øen Endelave ved den østjyske kyst ud for Horsens, blev alvorligt kvæstet. De er alle fløjet til Rigshospitalet i København efter flyulykken. Ved den turbolente styrt-landing kolliderede flyet med flere ting på øens flyveplads og brød i brand.De kvæstede er flyets pilot, en 53-årig tysk mand, en 52-årig kvinde og en 33-årig mand. Den sidste ombord, en 28-årig kvinde slap fysisk uskadt fra styrtet.