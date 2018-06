Havets forurening... hval død - havde spist 80 plastikposer

Lørdag 2. juni 2018 kl. 22:57Det enorme plastikforbrug i verden skal begrænses, og forureningen af havet bekæmpes. At det står uhyggeligt til, viser et aktuelt eksempel fra Thailand. Hvor en hval er død efter at have spist 80 plastikposer. Det svarede til 8 kg plastik og umuliggjorde tilsidst, at hvalen kunne indtage normal føde.Hvalen blev opdaget ved en tilfældighed, fordi den havde svært ved at svømme. Man mener nu, at hundredvis af dyr dør i havet hvert år på denne ubarmhjertige måde.