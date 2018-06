Tragedie! - bakkende bil kørte 3-årigt barn ned og dræbte det

Lørdag 2. juni 2018 kl. 22:31En forfærdelig tragedie udspillede sig i aften på en villavej i den nordvest jyske kystby Hanstholm. Hvor en 41-årig mand kørte ind til et hus for at spørge om vej, hvorefter han kørte et 3-årigt barn ned og dræbte det, da han bakkede ud. Ingen havde bemærket, at det lille barn var gået om bag bilen.Politiet oplyser, at bilisten ikke var påvirket, hverken af alkohol eller narko.