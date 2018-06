Mens Danmark sveder: fodbold-kamp udsat på grund af regn

Lørdag 2. juni 2018 kl. 19:24Alt imens solen skinner fra en skyfri himmel og har gjort længe over det danske paradis, er regn og hagl styrtet ned i sydøstrigske Klagenfurt tæt ved grænsen til Italien. På det internationale stadion i byen mødes Tyskland og Østrig i en venskabelig fodboldkamp i aften. Foreløbigt udsat, fordi vandmasserne har været så kraftige, at bolden ikke kan trille på plænen.Uvejret begyndte for et par timer siden, men det ser nu ud til, at dommeren kan fløjte spillet igang lidt før kl. 20. Tyskerne opfatter kampen som opvarmning til VM, hvortil østrigerne dog ikke har kvalificeret sig.