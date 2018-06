Turister spærret inde i domkirke - ansatte var gået hjem

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 2. juni 2018 kl. 04:23Man kan da roligt betegne det som manglende engagement, at ansatte i sydjyske Ribe Domkirke sent i går lod en gruppe udenlandske turister i stikken. Gæsterne måtte nemlig kontakte politiet for at komme ud af den aflåste kirke. Hvor de altså var indespærret efter et besøg i kirketårnet.På Ribe Domkirkes website angives det, at entreindtægten for besøg i kirketårnet går til bl.a. opsyn. Det havde man vist "glemt", da man forlod kirken i går for at komme hjem og nyde den usædvanlige danske sommer.