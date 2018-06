Entreprenørfirma konkurs - sats over evne med bro-projekt

Fredag 1. juni 2018 kl. 21:36Det er den klassiske historie om en virksomhed i fremdrift, som pludselig tager munden for fuld. Entreprenørfirmaet Davai A/S med hjemsted i Grenå på Djursland er konkurs. Man satsede over evne med et bro-projekt i det nordlige Norge. Omkring 100 ansatte mister deres job her og nu.Davai A/S har været underleverandør til en kinesisk entreprenør, der forestår bro-opgaven i Norge. Økonomisk er det gået helt galt for det 12 år gamle danske firma, som ikke længere kunne betale enhver sit. Derfor var der kun konkursen som mulighed.