Ung mand druknet i sø

Fredag 1. juni 2018 kl. 21:14En ikke nærmere identificeret ung mand er i aften druknet under badning i en sø 6-7 km øst for den fynske hovedstad Odense. Han var ude at bade sammen med venner i søen, der er beliggende i et tidligere grusgrav område. Der er endnu ingen oplysninger om, hvad der førte til drukne ulykken.Søen er et populært badested beliggende ved landsbyen Davinde.