Visa-kort problemer i Europa - gælder også Visa-Dankort

Fredag 1. juni 2018 kl. 19:20Når der foretages 65.000 transaktioner hvert sekund med Visa-kort i 200 lande, er det en uheldig melding i aften fra Visa-kort virksomheden, at der er problemer med at gennemføre visse betalinger i Europa. Man er i færd med at undersøge årsagen, og der er ikke givet nogen tidhorisont for løsning af problemerne.Også Visa-Dankort er ramt af problemerne, som indtil videre har stået på nogle timer.