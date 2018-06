Rovdyr brød ud af zoo og skabte stor-alarm og frygt lokalt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 1. juni 2018 kl. 17:06Et par løver, et par tigre og en jaguar - store rovdyr brød i dag ud af deres bur i sydvesttyske Eifel Zoo nær grænsen til Luxembourg og Belgien. Der blev slået stor-alarm, og der var voldsom frygt hos de lokale indbyggere. Rovdyrene blev lokaliseret og indfanget, og de befinder sig nu igen "hjemme".Mens eftersøgningen af de 5 rovdyr stod på, advarede politiet indbyggerne i området og anbefalede dem at blive indendørs.Eifel Zoo ligger i Lünebach Pronsfeld 700 km fra den dansk-tyske grænse. Zoo kan besøges digitalt på www.eifel-zoo.de - det er et privat drevet foretagende.