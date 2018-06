Banker på anklagebænken for kriminelle kartel-aktiviteter

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 1. juni 2018 kl. 09:20Den tyske finanskæmpe Deutsche Bank er igen fedtet ind i en skandale. Denne gang med amerikanske Citygroup og australske ANZ. De er på anklagebænken for kriminelle kartel-aktiviteter i 2015 i forbindelse med salg af aktier i Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) for enorme beløb.Også en række personer anklages for ikke at have rent mel i posen. De 3 banker vil forsvare sig, lyder det fra dem (ja, naturligvis vil de det), men om den fulde sandhed om deres aktiviteter nogensinde kommer for dagen er nok tvivlsomt. Som i mange andre tilfælde.