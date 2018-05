Nye tal om tvangauktion-katastrofe i Lolland-Guldborgsund-Vordingborg

Torsdag 31. maj 2018 kl. 23:34Selvom maj har set ud til at give et pusterum i tvangauktion-katastrofen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner - er det ikke tilfældet. Også i maj steg antallet af bekendtgørelser (35) i forbindelse med tvangauktioner fra retten i Nykøbing F i forhold til samme måned i fjor med 29. For årets første 5 måneder er der også en markant stigning til 233 overfor 200 i den tilsvarende periode i 2017. Det er en ond cirkel, som ikke synes mulig at bryde, og er klart udtryk for de mange økonomisk dårligt stillede boligejere på Lolland-Falster og Sydsjælland. Barske realiteter at kæmpe imod. For hele landet steg antallet af tvangauktioner også i maj, men i årets første 5 måneder var situationen uændret (et meget lille fald).2.045 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktioner fra alle landets skifteretter i januar-maj mod 2.056 i de tilsvarende 5 måneder i 2017.