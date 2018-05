Entreprenør på Bogø konkurs - ingen penge til kreditorer

Torsdag 31. maj 2018 kl. 22:03Skifteretten i Nykøbing F har indkaldt til boafslutning i konkursramte Anders Kristiansen Entreprenørservice IVS, Søvangsvej 8 på Bogø, torsdag 21. juni. Regnskabet er ingen positiv underholdningsakt, idet der ikke er penge til nogen som helst.Entreprenørfirmaet blev 4 år. Der foreligger kun et enkelt offentliggjort regnskab, og det var positivt. Siden er det gået den gale vej. Forud for konkursen var selskabet under tvangopløsning.