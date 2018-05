Gammel nyhed... pas på hjertet kvinde, med for mange kilo

Torsdag 31. maj 2018 kl. 08:39En kæmpe undersøgelse med deltagelse af over 90.000 kvinder dokumenterer det, der kan betegnes som en gammel nyhed... Nemlig at kvinder (og mænd) med for mange kilo på hoftebenene skal passe på hjertet. Deres risiko for at få kredsløb problemer tager til med antallet af for mange kilo, selvom de er superraske.Meldingen kommer fra det tyske ernæringinstitut i Potsdam-Rehbruecke (DIfE), hvis website www.dife.de er et besøg værd.