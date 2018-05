Dagen slutter med nyt skyderi

Onsdag 30. maj 2018 kl. 23:34Denne næstsidste maj-dag adskiller sig ikke specielt fra mange andre dage. Den slutter med nyt skyderi, denne gang i Høje-Tåstrup på den københavnske vestegn. Hvor politiet har afspærret et større område ved skattevæsenets administration og varehuset Ikea. Der er angiveligt skudt mod en bil.Der er ingen meldinger om kvæstede, og i det hele taget er politiet først ifærd med at danne sig et overblik.