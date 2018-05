Kaos på grænse-banegård - 1 dræbt og 2 alvorligt kvæstet

Onsdag 30. maj 2018 kl. 22:17Den nordtyske grænse-banegård i Flensburg er sent i aften i total kaos. Afspærret. Som følge af et dramatisk og tragisk kniv-mord i et tog fra Hamburg til den nordtyske storby. Foruden den dræbte, hvis identitet endnu ikke er oplyst, er 2 andre personer alvorligt kvæstet.Der hersker forvirring omkring hændelsen, og hvad der efterfølgende er sket. Ligesom der ikke er info om gerningmanden.Al tog-trafik til og fra Flensburg er indstillet.