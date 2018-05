Skandale! - skuddræbt journalist var opspind fra ukrainsk politi

Onsdag 30. maj 2018 kl. 21:32For et døgn siden blev det meddelt fra landets politi, at en 41-årig russisk journalist (Arkady Babchenko) var blevet skudt og dræbt i sin lejlighed i den ukrainske hovedstad Kiev. Det var løgn. Pure opspind fra politiet, angiveligt for at modvirke et komplot mod journalisten. I dag har han medvirket i en pressekonference - i levende live. En skandale!Hele verdens presse hoppede på informationerne fra ukrainsk politi. I guldborgsundavis.dk skrev vi:Tirsdag 29. maj 2018 kl. 22:57En 41-årig russisk journalist (Arkady Babchenko) er blevet skudt og dræbt i sin lejlighed i den ukrainske hovedstad Kiev. Han blev fundet alvorligt kvæstet af sin kone, der slog alarm. Han døde i en ambulance på vej til sygehus. Mordet på ham tilskrives hans kritiske artikler.Arkady Babchenko måtte i 2016 flygte fra sit hjemland, fordi han modtog dødtrusler efter at have skrevet om styrtet af et russisk militærfly. Aktuelt var han kritisk overfor både de russiske aktiviteter i Syrien og Ukraine (Krim).