Europa-Parlamentet kritiserer Danmarks grænsekontrol

Onsdag 30. maj 2018 kl. 19:02Borgernes frihed er sat overstyr som følge af indførelse af grænsekontrol i en række EU-lande, herunder Danmark. Europa-Parlamentet kritiserer Danmark og andre lande for at have indført grænsekontrol. Den savner reel begrundelse, lyder det fra parlamentet i en rapport, som man har godkendt i dag.Grænsekontrollen i Danmark er forlænget flere gange, senest til midten af november. Da ser man frem til, at den afskaffes. Det gør også de mange danskere, der passerer grænserne og forulempes og forsinkes heraf.