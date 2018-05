Farvel til mejeri-gigant - Arla fyrer (de første) 196 ansatte

Tirsdag 29. maj 2018 kl. 16:17Sikkerhed i jobbet har ingen mere. Fra top til tå. Nu må et kæmpe antal ansatte sige farvel til mejeri-giganten Arla, som netop har meddelt, at man fyrer 196 ansatte. Det kan samtidig betegnes som de første mange af et forventeligt endnu større antal, idet firmakæmpen skal spare hundredvis af millioner kr. de nærmeste år.Dagens fyringer går bl.a. udover kontorfolk, IT-ansatte og forskellige servicefolk i Arlas hovedsæde i Århus.