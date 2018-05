Mand klemt ihjel på sin lastbil

Mandag 28. maj 2018 kl. 18:47En 65-årig mand er i dag død under arbejde på landet 6-7 km fra Tirstrup på Djursland. Han stod på ladet af sin lastbil og var ved at fastspænde noget gods, da han kom i klemme. Da redning nåede frem, kunne man blot konstatere, at manden var død af sine alvorlige kvæstelser.Der foreligger ingen enkeltheder om den brutale og tragiske ulykke.