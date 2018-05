Forsøgte at myrde ex-kæreste - er lige nu i grundlovforhør

Mandag 28. maj 2018 kl. 13:46En 49-årig mand fremstilles lige nu i grundlovforhør sigtet for at forsøge at myrde sin 42-årige ex-kæreste i weekenden. Han tog kvælertag på kvinden, så hun mistede bevidstheden, og sparkede hende i maven. Det brutale opgør fandt sted i en lejlighed i den nordsjællandske øresundby Helsingør.Politiet mener, at kvinden var i direkte livfare som følge af volden. Hvilket kunne være endt med et mord.